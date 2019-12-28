https://static.news.ru/photo/fbf3de02-2a96-11ea-ac3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Сейсмологи зарегистрировали два подземных толчка в Охотском море у западного побережья Камчатки.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в 186 км от райцентра Усть-Большерецк, второе, магнитудой 4,3, произошло в 81 км от посёлка городского типа Палана, административного центра Корякского округа, сообщает «Интерфакс».

Жители населённых пунктов землетрясений не заметили, пострадавших и разрушений не зарегистрировано, угроза цунами в регионе также не объявлялась.

Как писал NEWS.ru ранее, геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,0 в Колумбии. Сообщается, что эпицентр располагался восточнее от населённого пункта Гранада. Также позднее были зафиксированы толчки магнитудой 5,8. Они произошли на расстоянии 47 км от населённого пункта.