В Ираке атаковали американскую базу

Военный лагерь США Виктория вблизи Багдада подвергся атаке, сообщило иранское агентство Tasnim. При этом не уточняется, кто мог нанести удар по объекту.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерал Маджид Мусави отметил, что иранская армия в ближайшее время планирует нанести удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, американцам дали понять, что пора «убраться подальше» от иранских границ.

До этого сообщалось, что ракетная атака, проведенная Ираном по авиабазе имени принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, привела к ранениям среди американских военных. В результате удара также было повреждено несколько самолетов-заправщиков. Для нанесения удара Исламская Республика применяла беспилотные летательные аппараты.

Корпус стражей Исламской революции также предупредил о планируемых ударах по американским и связанным с Израилем промышленным объектам на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки против иранских заводов. В иранской армии призвали сотрудников предприятий покинуть рабочие места, чтобы не подвергать опасности свои жизни.