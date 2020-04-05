В Ираке пять ракет упали на объекты нефтяной компании США

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В иракской Басре по предприятиям американской компании, работающей в нефтяной сфере, были выпущены пять ракет.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

Название компании, а также данные о возможных разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Как писал NEWS.ru, силы международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжают эвакуацию с военных баз на территории Ирака. Как утверждают официальные лица, это происходит в соответствии с заранее подготовленным планом, а не по причине распространения коронавируса в республике.

В то же время западные СМИ сообщают, что Пентагон планирует развернуть кампанию по уничтожению ведущих шиитских командиров в Ираке. Это станет ответом на недавние потери среди американского военного персонала.