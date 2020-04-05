В Ираке пять ракет упали на объекты нефтяной компании США

В иракской Басре по предприятиям американской компании, работающей в нефтяной сфере, были выпущены пять ракет.
Об этом
Название компании, а также данные о возможных разрушениях и пострадавших не сообщаются.
Как писал NEWS.ru, силы международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжают эвакуацию с военных баз на территории Ирака. Как утверждают официальные лица, это происходит в соответствии с заранее подготовленным планом, а не по причине распространения коронавируса в республике.
В то же время западные СМИ сообщают, что Пентагон планирует развернуть кампанию по уничтожению ведущих шиитских командиров в Ираке. Это станет ответом на недавние потери среди американского военного персонала.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен