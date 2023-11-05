В ХАМАС сообщили о гибели более 60 пленных при ударах Израиля по Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стали более 60 заложников, сообщили представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам». Они отметили, что извлечь из-под завалов тела всех погибших не представляется возможным.

С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

До этого в ХАМАС уже сообщали о том, что в ходе обстрела Аль-Джабалии в секторе Газа погибли семь заложников. Группировка утверждает, что трое из них являются обладателями иностранных паспортов. При этом не уточняется, о гражданах какой именно страны идет речь.

Ранее представитель группировки Гази Хамад заявил, что движение ХАМАС готово пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах.

По разным данным, в ходе боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Также в плен попали иностранные граждане.