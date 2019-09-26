Египетские города готовятся к «дню гнева» — в духе протестов 2011 годов. Такие ожидания появляются в связи с растущим числом арестов среди местных оппозиционеров. Правозащитные группы говорят о том, что число тех, кто оказался в руках правоохранителей, перевалило за 2 тыс. Масла в огонь подливают и сами власти. Похоже, что сын президента республики Махмуд ас-Сиси собирает 27 сентября митинги в поддержку официального Каира. Такие манифестации «стенка на стенку» никогда не приводили ни к чему хорошему, предупреждают эксперты.

О том, что сын египетского лидера собирается «заглушить» голос протестующих акциями лоялистов, сообщает местная пресса. Накануне Махмуд провёл ряд встреч с египетскими бизнесменами, призывая их оказать всестороннюю помощь — в том числе информационную. Сын президента, который работает в госбезопасности, ждёт, что представители политической и деловой элиты страны соберут 27 сентября проправительственные митинги.

По плану Махмуда ас-Сиси, людей, которые выйдут на улицы в поддержку официального Каира, можно мотивировать небольшими выплатами и продовольственным пайком. Наблюдатели говорят, что это обычная тактика сторонников Каира: в январе 2018 года лояльные египетскому режиму бизнесмены раздавали деньги и еду бедным избирателям, чтобы собрать подписи для переизбрания Аль-Сиси в марте того же года.

Очевидцы в Каире говорят, что полиция заполнила улицы и останавливает граждан, чтобы проверить их учётные записи в социальных сетях. В то же время с официальных трибун власти Египта продолжают утверждать, что в стране ничего серьёзного не происходит, а протестная волна, как выразился президент ас-Сиси, «не вызывает беспокойства». Между тем, показательно в этом заявлении то, что египетское руководство признало факт протестов — ранее оно обвиняло катарские СМИ и журналистов, близких к «Братьям-мусульманам» (запрещены в России), якобы в фейковых новостях и смонтированных видео.

It’s happening, anti-Sisi protests in Egypt. May not spiral but a lot is happening these days, and this does seem like the beginning of a new phase. pic.twitter.com/5ydW2mmutO — Hassan Hassan (@hxhassan) September 20, 2019

Накануне правозащитная группа Египетский центр экономических и социальных прав задокументировала свыше 2 тыс. задержанных, связанных с протестами. Выход на несанкционированную акцию в Египте может привести к реальному сроку, поэтому протестующие идут на риск. Большинство арестов пришлось на минувшую пятницу, однако с учётом того, что манифестации продолжались, удивляться числу задержанных не приходится. По сообщениям, силы безопасности задерживали даже тех, кто просто снимал происходящее на телефон. Human Rights Watch призывает египетские власти защитить право граждан страны на мирный протест.

Власти должны признать, что мир наблюдает за ними, и предпринять все необходимые шаги, чтобы избежать повторения прошлых злодеяний, — заявил заместитель директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Майкл Пейдж.

Большинство попавших в руки полиции — молодёжь. Среди них — подростки, молодые люди от 18 до 24 лет. Задержания напрямую коснулись интеллигенции. Если в первую очередь египетский силовой аппарат пришёл за юристами и правозащитниками, то теперь мишенью становятся академики. Так, арабская пресса передаёт об аресте Хазема Хосни, профессора политологии в Каирском университете, который входил в предвыборный штаб Сами Анана, соперника президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на президентских выборах 2018 года. Анан, который в прошлом возглавлял египетский генеральный штаб, был арестован и заключен в тюрьму вскоре после выдвижения своей кандидатуры. Полиция пришла в дом и к Хасану Нафаа, еще одному профессору Каирского университета, который также зарекомендовал себя как яростный критик египетского режима.

По большому счёту, протесты, начавшиеся еще неделю назад, — это ответ на призывы бизнесмена египетского происхождения Мухаммеда Али, который проживает в Испании. Он обвинил президента Египта в масштабной коррупции и потребовал его отставки.

Аналитики сомневаются в том, что тактика, которую взял на вооружение Махмуд ас-Сиси, увенчается успехом. Эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом израильского Кнессета, отмечает, что такие мероприятия в стиле «стенка на стенку» добром никогда не заканчиваются. Она обращает внимание на то, что в последние дни египетские СМИ активно распространяют информацию о том, что за протестами якобы стоят турецкая разведка, катарский правящий дом, палестинский «Исламский джихад». Однако для недовольства в египетском обществе есть реальные поводы, отмечает аналитик: это политические репрессии, пытки, аресты, цензура и прочие «прелести жизни». Светлова уверена, что дестабилизация Египта скажется на всем регионе, и в первую очередь на секторе Газа, и как следствие — на Израиле.