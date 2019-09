О том, что сын египетского лидера собирается «заглушить» голос протестующих акциями лоялистов, сообщает местная пресса. Накануне Махмуд провёл ряд встреч с египетскими бизнесменами, призывая их оказать всестороннюю помощь — в том числе информационную. Сын президента, который работает в госбезопасности, ждёт, что представители политической и деловой элиты страны соберут 27 сентября проправительственные митинги.

По плану Махмуда ас-Сиси, людей, которые выйдут на улицы в поддержку официального Каира, можно мотивировать небольшими выплатами и продовольственным пайком. Наблюдатели говорят, что это обычная тактика сторонников Каира: в январе 2018 года лояльные египетскому режиму бизнесмены раздавали деньги и еду бедным избирателям, чтобы собрать подписи для переизбрания Аль-Сиси в марте того же года.

Очевидцы в Каире говорят, что полиция заполнила улицы и останавливает граждан, чтобы проверить их учётные записи в социальных сетях. В то же время с официальных трибун власти Египта продолжают утверждать, что в стране ничего серьёзного не происходит, а протестная волна, как выразился президент ас-Сиси, «не вызывает беспокойства». Между тем, показательно в этом заявлении то, что египетское руководство признало факт протестов — ранее оно обвиняло катарские СМИ и журналистов, близких к «Братьям-мусульманам» (запрещены в России), якобы в фейковых новостях и смонтированных видео.