В Бейруте пострадало здание торгпредства России

https://static.news.ru/photo/bfb076da-d680-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Здание торгпредства России в Бейруте пострадало в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы.

Как сообщает РИА Новости, взрывная волна выбила стёкла и балконные двери в здании. Однако, среди самих обитателей торгпредства пострадавших не было.

Отмечается, что здание представительства расположено в нескольких километрах от эпицентра взрыва.

Кроме того, получил повреждения в результате взрыва в районе порта Бейрута и фасад здания российского посольства.

Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в дым поднялся чёрный и белый дым, а потом уже громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километрах от эпицентра.

После этого телеканал LBC со ссылкой на главу минздрава Ливана Хамада Хасана сообщил, что в порту взорвался корабль с пиротехникой. Затем телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в службах безопасности заявил о двух взрывах в Бейруте. Отмечалось, что взрыв произошёл незадолго до 15-й годовщины вердикта спецтрибунала по делу об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири, требовавшего вывода с территории страны сирийских войск.

После двух взрывов сотни человек получили ранения. Их доставляют в местные госпитали. При этом по данным местных СМИ, среди пострадавших — дочь и супруга премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Спустя некоторое время глава общей безопасности Ливана опроверг версию о взрыве пиротехники в Бейруте. По его словам, это были другие взрывчатые вещества. В свою очередь представители Армии обороны Израиля отказались комментировать информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.

Как писал NEWS.ru, жертвой взрыва стал генеральный секретарь ливанской партии «Катаиб» Низар Наджарян.