Злоупотребление бюджетными средствами становится центральной темой внутриполитической жизни в Турции после того, как на муниципальных выборах этой весной возглавляемая президентом Партия справедливости и развития (ПСР) «сдала» оппозиции несколько мегаполисов. Новый мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оппозиционная Народно-республиканская партия — НРП), который фактически дважды выиграл выборы, намерен прекратить финансирование сомнительных фондов, близких к ПСР.
Имамоглу, похоже, всерьёз берётся за выполнение своих предвыборных обещаний. В частности, это касается анонсированной ещё на предвыборном этапе кампании по аудиту государственных расходов. Они, по мнению оппозиционного политика, превышают допустимые пределы, что в ряде случаев может указывать на коррупционную составляющую. Новоиспечённый мэр Стамбула уже объявил, что отменит передачу 357 млн турецких лир (это примерно $61,5 млн) ряду противоречивых фондов, имеющих государственную поддержку и, очевидно, связанных с партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Большая часть этого финансирования была рассчитана на сферу общественного питания и строительство недвижимости. Масштаб этих расходов Имамоглу назвал «невероятным».
Реджеп Тайип Эрдоганkremlin.ru
Куда вы тратите национальные деньги? — задался вопросом оппозиционный политик во время своей пресс-конференции на этой неделе.
Такие фонды, как правило, имели покровительство в высших эшелонах турецкой власти. Они щедро финансировались всё то время, пока ПСР находилась у власти в Стамбуле. Наблюдатели полагают, что стремление сократить их финансирование знаменует собой очевидный сдвиг в пользу тенденции на прозрачное управление. Это было одним из пунктов программы НРП. Однако Стамбул — не единственный город, где практика расходов ушедших в отставку и действующих должностных лиц ПСР находится в центре внимания. Поэтому наблюдатели говорят, что президентская партия, которая когда-то презентовала себя как образец неподкупности, теряет свой имидж в глазах турецких избирателей.
Столкнувшись с многочисленными обвинениями в коррупции, ПСР больше не имеет «чистой» репутации, и ей трудно убедить своих избирателей в том, что она может обеспечить прозрачное руководство, — пояснил изданию Al-Monitor эксперт по международным отношениям в Билкентском университете Берк Эсен.
Проблема масштаба государственных расходов оказалась в центре внимания именно сейчас, когда турецкая экономика продолжает переживать высокую инфляцию, а потребитель сталкивается с ростом цен на основные товары, в числе которых — базовые продукты питания. На этом фоне Берк Эсен обращает внимание на то, что ход Имамоглу по сокращению финансирования связанных с государством фондов будет, как ожидается, хорошо воспринят турецкими избирателями.
В условиях экономического кризиса электорат — в подавляющем своём большинстве — поддержит это решение, потому что фонды, выступающие в поддержку ПСР, считаются коррумпированными, неэффективными, ненужными и мало влияющими на жизнь обычных граждан, — говорит эксперт.
По его словам, деятельность этих структур не проходит проверку, а их финансовая жизнь, как правило, носит теневой характер.
Антикоррупционный запал оппозиционеров, говорят эксперты, напоминают ту кампанию, которая ПСР пыталась вести в первые дни своей работы. В 2002 году партия пришла к власти в основном благодаря своей антикоррупционной борьбе, направленной на то, чтобы положить конец хроническому кумовству старых политических функционеров. Это было одним из базовых пунктов программы ПСР, который — в числе прочего — принёс ей успех. Тем не менее, сейчас, после целой вереницы откровенно неудачных с точки зрения прозрачности предвыборных кампаний, методы управления партией вызывают раздор среди её членов и обычных сторонников. Так, влиятельнейшие фигуры ПСР Ахмет Давутоглу и Али Бабаджан покинули ряды организации и теперь, вероятно, будут использовать тему коррумпированности в своих целях — когда создадут отдельную политическую организацию.
Бить по слабому месту ПСР будут и другие политики, как это делают члены НРП, контролирующие крупнейшие города Турции. От того, насколько будет удачной кампания по борьбе за «чистоту» управления, вероятно, будет зависеть политическое будущее республики. Это прекрасно понимают противники Эрдогана.