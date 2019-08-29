Злоупотребление бюджетными средствами становится центральной темой внутриполитической жизни в Турции после того, как на муниципальных выборах этой весной возглавляемая президентом Партия справедливости и развития (ПСР) «сдала» оппозиции несколько мегаполисов. Новый мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оппозиционная Народно-республиканская партия — НРП), который фактически дважды выиграл выборы, намерен прекратить финансирование сомнительных фондов, близких к ПСР.

Имамоглу, похоже, всерьёз берётся за выполнение своих предвыборных обещаний. В частности, это касается анонсированной ещё на предвыборном этапе кампании по аудиту государственных расходов. Они, по мнению оппозиционного политика, превышают допустимые пределы, что в ряде случаев может указывать на коррупционную составляющую. Новоиспечённый мэр Стамбула уже объявил, что отменит передачу 357 млн турецких лир (это примерно $61,5 млн) ряду противоречивых фондов, имеющих государственную поддержку и, очевидно, связанных с партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Большая часть этого финансирования была рассчитана на сферу общественного питания и строительство недвижимости. Масштаб этих расходов Имамоглу назвал «невероятным».

Реджеп Тайип Эрдоган kremlin.ru

Куда вы тратите национальные деньги? — задался вопросом оппозиционный политик во время своей пресс-конференции на этой неделе.

Такие фонды, как правило, имели покровительство в высших эшелонах турецкой власти. Они щедро финансировались всё то время, пока ПСР находилась у власти в Стамбуле. Наблюдатели полагают, что стремление сократить их финансирование знаменует собой очевидный сдвиг в пользу тенденции на прозрачное управление. Это было одним из пунктов программы НРП. Однако Стамбул — не единственный город, где практика расходов ушедших в отставку и действующих должностных лиц ПСР находится в центре внимания. Поэтому наблюдатели говорят, что президентская партия, которая когда-то презентовала себя как образец неподкупности, теряет свой имидж в глазах турецких избирателей.

Столкнувшись с многочисленными обвинениями в коррупции, ПСР больше не имеет «чистой» репутации, и ей трудно убедить своих избирателей в том, что она может обеспечить прозрачное руководство, — пояснил изданию Al-Monitor эксперт по международным отношениям в Билкентском университете Берк Эсен.

Проблема масштаба государственных расходов оказалась в центре внимания именно сейчас, когда турецкая экономика продолжает переживать высокую инфляцию, а потребитель сталкивается с ростом цен на основные товары, в числе которых — базовые продукты питания. На этом фоне Берк Эсен обращает внимание на то, что ход Имамоглу по сокращению финансирования связанных с государством фондов будет, как ожидается, хорошо воспринят турецкими избирателями.

В условиях экономического кризиса электорат — в подавляющем своём большинстве — поддержит это решение, потому что фонды, выступающие в поддержку ПСР, считаются коррумпированными, неэффективными, ненужными и мало влияющими на жизнь обычных граждан, — говорит эксперт.

По его словам, деятельность этих структур не проходит проверку, а их финансовая жизнь, как правило, носит теневой характер.

Антикоррупционный запал оппозиционеров, говорят эксперты, напоминают ту кампанию, которая ПСР пыталась вести в первые дни своей работы. В 2002 году партия пришла к власти в основном благодаря своей антикоррупционной борьбе, направленной на то, чтобы положить конец хроническому кумовству старых политических функционеров. Это было одним из базовых пунктов программы ПСР, который — в числе прочего — принёс ей успех. Тем не менее, сейчас, после целой вереницы откровенно неудачных с точки зрения прозрачности предвыборных кампаний, методы управления партией вызывают раздор среди её членов и обычных сторонников. Так, влиятельнейшие фигуры ПСР Ахмет Давутоглу и Али Бабаджан покинули ряды организации и теперь, вероятно, будут использовать тему коррумпированности в своих целях — когда создадут отдельную политическую организацию.