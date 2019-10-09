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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал начало операции армии Турции против курдов в Сирии. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке выглядит привычно — американцы вновь бросили своих союзников, которым прежде обещали покровительство.

У сирийского кризиса появилось новое измерение, написал Пушков в своём Twitter. Резкое обострение ситуации в Сирии: вместо развития мирного процесса и борьбы с очагами джихадистов — военная операция Турции против...