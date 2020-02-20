Турция направила в сирийский Идлиб многокилометровую колонну боевой техники и грузовиков с боеприпасами. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Переброску, по его словам, удалось совершить благодаря обычному режиму работы транспортных магистралей на севере провинции.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии во время телефонного разговора. Немецкий и французский лидеры настаивали на прекращении военных действий в Сирии и четырёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, Владимир Путин заявил о необходимости нейтрализовать террористическую угрозу и урегулирования сирийского кризиса. Президент России подчеркнул важность сохранения суверенитета Сирии при любых обстоятельствах, писал NEWS.ru.
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