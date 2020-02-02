Командование турецких вооружённых сил объявило военной зоной автостраду, соединяющую сирийские города Алеппо и Латакию и проходящую по территории демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. С утра воскресенья, 2 февраля, Турция ввела около 200 единиц военной техники на территорию Сирии.
О пересечении турецкой техникой сирийской границы
Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в том, что она не соблюдает сочинские и астанинские соглашения по Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил САР в провинции Идлиб.
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