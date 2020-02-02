https://static.news.ru/photo/c6e57af2-45c3-11ea-bdb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

Командование турецких вооружённых сил объявило военной зоной автостраду, соединяющую сирийские города Алеппо и Латакию и проходящую по территории демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. С утра воскресенья, 2 февраля, Турция ввела около 200 единиц военной техники на территорию Сирии.

О пересечении турецкой техникой сирийской границы сообщил телеканал Al Arabya. Военные колонны движутся в направлении провинций Идлиб и Алеппо. Информацию частично подтверждает издание Ashraq Al-Awsat, по данным которого около 40 турецких бронемашин и танков пересекли границу на КПП «Кафр-Лусейн» на севере Идлиба.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в том, что она не соблюдает сочинские и астанинские соглашения по Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил САР в провинции Идлиб.