https://static.news.ru/photo/2160d37e-2efd-11ea-acc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАТО приостановила работу тренировочной миссии в Ираке по обучению специалистов для армии республики из-за напряжённой обстановки в регионе после авиаударов США, рассказал представитель Альянса Дилан Уайт.

Он добавил, что постоянно поддерживает связь с Вашингтоном и руководством НАТО. По его словам, военные следят за ситуацией на Ближнем Востоке, пишет ТАСС.

Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена, — заявил Уайт.

Накануне Вооружённые силы Швеции приостановили действие миссии военных инструкторов в Ираке из-за напряжённости, вызванной ликвидацией США иранского генерала Касема Сулеймани. Также своих офицеров из страны отзывает Дания. О решении Стокгольма сообщила официальный представитель шведских ВС Кристина Сваан.

Она отметила, что персонал миссии хорошо подготовлен, а участие в такой деятельности всегда подразумевает риск. Однако Сваан признала, что в настоящий момент работу военных инструкторов решено прекратить, так как в регионе «очень напряжённо».

Шведская миссия военных инструкторов прибыла в Ирак по приглашению Багдада в 2015 году. 70 солдат и офицеров занимаются обучением иракских военных оказанию медпомощи, разминированию, химзащите и прочим подобным специализированным действиям.

Военнослужащие Дании постоянно находятся в ближневосточной стране с 2014 года. Не считая инструкторов, воинский контингент королевства состоит из почти 130 человек, они пока остаются в Ираке.

Как писал NEWS.ru, 3 января при ракетном ударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт эта акция. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.