Турция воспользуется хаосом в Штатах для удара по курдам

Ближайшие недели дают Турции шанс провести очередную наступательную операцию в Сирии. С такими предположениями выступают оппозиционные турецкие СМИ. По этим оценкам, период перехода власти в Вашингтоне от администрации президента Дональда Трампа к команде Джо Байдена может стать наиболее удобным временем для атаки против курдских формирований, которые представляют опасность для Анкары.

Уверенность в том, что Турция может решиться на ограниченную операцию на севере Сирии, выразили аналитики Ahval. По их мнению, транзит власти в Вашингтоне усугубляется тем, что Трамп не хочет сотрудничать с командой Байдена и пытается осложнить её будущую работу. В этой связи у Турции есть неплохой шанс воспользоваться возникшим хаосом и ударить по курдским формированиям. Жители северо-восточных районов Сирии обращают внимание на участившиеся в последнее время артиллерийские атаки со стороны турецких вооружённых сил (ВС). По их словам, это увертюра к будущему наступлению.

Турция вполне может попытаться использовать слабость США в этот непростой период, — признаёт руководитель отдела ближневосточных исследований в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис.

На днях артиллерия и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецких ВС атаковали позиции курдских военизированных формирований, входящих в многонациональную коалицию Демократические силы Сирии (ДСС), в районе Айн-Исса на севере провинции Ракка. Интенсивные удары были нанесены после того, как члены ДСС совершили вылазку против лояльных Турции оппозиционных группировок. Курдским отрядам удалось подбить один из турецких БПЛА вблизи селения Чоперлик к западу от пограничного города Телль-Абъяд. Такие стычки стали случаться всё чаще. Другим косвенным признаком возможной наступательной операции аналитики считают передислокацию наблюдательных постов ВС Турции в ряде провинций, а также насыщение контролируемых Анкарой районов военной техникой. Тем более, в ходе последних телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным его турецкий коллега Тайип Эрдоган выразил мнение, что Анкара и Москва должны предпринять оперативные шаги для разрешения вопросов вокруг Сирии в стиле карабахских договорённостей.

Для прекращения конфликта в Сирии, как это было в Нагорном Карабахе, необходимы быстрые и конкретные шаги, — говорилось в сообщении канцелярии турецкого президента по итогам телефонной беседы.

Москве потенциальная операция принесёт лишь пользу: это заставит курдских командиров заново обдумать перспективы переговоров с официальным Дамаском.

Джо Байден Biden Transition via CNP

Несмотря на то, что внешнеполитической команде Байдена ещё предстоит череда официальных утверждений (это не относится к позиции помощника по национальной безопасности), уже сейчас становится понятно, что будущего президента будут окружать в основном демократические «ястребы», которые выступают за сохранение американского военного присутствия в Сирии и усиление помощи ДСС и курдским формированиям — то, против чего протестует Анкара. К тому же Байден неодобрительно отзывался о турецком президенте и о внешней политике республики в целом. По этой причине турецкое руководство может прийти к выводу, что нападение — это лучшая защита, и воспользоваться всеми преимуществами транзитного периода.

Конечно, с учётом того, что Байден высказывался в пользу прекращения «бесконечных войн», которые США ведут за рубежом, его подход к северо-востоку Сирии может оказаться не сильно противоречащим тому, что делала уходящая президентская администрация. Однако вряд ли даже такая позиция сулит Анкаре расширение зоны влияния на севере Арабской Республики. В этой связи до января 2021 у Турции есть пространство для действий.