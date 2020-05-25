Театры и концертные залы откроются в Израиле

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В Израиле с 14 июня разрешено проведение концертов и театральных представлений в закрытых помещениях. Зрители и работники культурного комплекса при этом должны соблюдать правила Минздрава страны.

Люди по-прежнему должны соблюдать дистанцию в два метра, правила личной гигиены и носить маски. Всем при входе в здание будут измерять температуру.

Продажа билетов при этом будет осуществляться исключительно онлайн.

Израиль славится событийным туризмом. У нас всегда проходит множество фестивалей, театральных постановок и концертов, в которых участвуют наши артисты и мировые звёзды первой величины, — заявил директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

Как ранее писал NEWS.ru, ватиканские музеи, закрытые из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, возобновят приём посетителей с 1 июня.