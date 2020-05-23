Ватикан откроет музеи для посетителей с 1 июня после трёхмесячного перерыва

https://static.news.ru/photo/351b62e8-9ce0-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valerio Portelli/Global Look Press

Ватиканские музеи, закрытые из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, возобновят приём посетителей с 1 июня.

После почти трёхмесячного перерыва можно будет вновь посетить ватиканские музеи, — цитирует РИА Новости пресс-службу печати Святого престола.

Для туристов откроют и летнюю папскую резиденцию Кастель-Гандольфо. При этом будут соблюдаться все меры предосторожности. Посещение музеев разрешат только по заранее забронированным билетам, но часы работы заведений увеличиваются. Кроме того, возобновятся поездки на экологичных автобусах по садам Ватикана.

Ранее NEWS.ru писал, что Ватикан столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Значительная часть доходов в бюджет Святого престола поступала за счёт билетов в местные музеи и пожертвований от верующих, сделанных во время массовых мероприятий. Когда из-за связанных с COVID-19 ограничений поток паломников и туристов иссяк, город-государство начал нести потери.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).