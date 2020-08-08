«Талибан» назвал источники получения оружия

https://static.news.ru/photo/7b614660-d957-11ea-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) получает оружие в том числе от афганской армии, отношения с Россией и другими странами региона исключительно политические. Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения Сухейль Шахин.

Наш политический офис (в Дохе. — NEWS.ru) поддерживает отношения как с Россией, так и с соседними странами и регионами. Но только на политическом уровне. Речь не идёт о военных отношениях, и мы категорически отвергаем подобные соображения [в обратном], — заявил Шахин журналистам РИА Новости.

Он высоко оценил роль России в вопросе межафганского урегулирования. Он напомнил, что в 2019 году в Москве была проведена встреча по Афганистану, в которой также был представлен «Талибан».

Что касается имеющихся у нас вооружений, то у нас есть запасы оружия в Афганистане, и мы также закупаем оружие у кабульской администрации — у армии, — пояснил представитель «Талибана».

Шахин рассказал, что ранее появилась информация о пропаже сотни тысяч единиц оружия у кабульской администрации. На самом деле это оружие было куплено «Талибаном». Часть вооружения захватывается во время боёв.

Между США и «Талибаном» существует канал военной связи для обмена данными. Представители движения информируют американскую сторону при возникновении каких-либо нарушений, отметил Шахин.

Впервые за 18 лет «Талибан» и США подписали в феврале 2020 года соглашение о мире. Согласно документу, иностранные войска должны быть выведены из Афганистана за 14 месяцев, также предусмотрено начало межафганского диалога после обмена пленными.

NEWS.ru писал, что талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией. Информация о сговоре развёрнута противниками мирного процесса в Афганистане, уверены в «Талибане».