Табу на морские диверсии: США не хотят покрывать операции Израиля

Израиль уличили в организации многочисленных диверсионных нападений на наполненные иранской нефтью танкеры в Красном море. Соответствующие данные раскрыла американская пресса, по информации которой, израильтяне опасаются, что сырьё пойдёт на «финансирование экстремизма». Наблюдатели полагают, что утечка об атаках появилась неслучайно: официальные лица администрации Джо Байдена дают понять, что не собираются прикрывать тайные операции еврейского государства, как это было при Дональде Трампе.
О том, что с конца 2019 года Израиль использовал оружие, в том числе морские мины, для диверсий против иранских танкеров или судов, перевозящих иранскую нефть, когда они направлялись в Сирию,
Дамаск находится в зависимости от поставок иранской нефти, поэтому санкционное давление на Исламскую Республику существенно осложнило положение и сирийского правительства. Весь транзит осуществляется в теневом режиме. За движение иранских танкеров отвечает Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельнейшая в республике военно-политическая организация. По словам источников NEWS.ru в дипкорпусе, нередко экипаж судов указывает ложные пункты назначения или попросту отключает на половине пути транспондеры, чтобы избежать «обнаружения врагом». Так, говорят собеседники NEWS.ru, часто происходило, к примеру, с иранскими поставками в сирийский порт Баниас на раннем этапе трамповской кампании «максимального давления» на Тегеран.
Признаки обострения «морской войны» между Израилем и Ираном дали о себе знать совсем недавно, когда премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху публично обвинил иранцев в организации атаки на судно Helios Ray, которое принадлежит израильской компании. В Тегеране все обвинения отвергают.
Обнародование данных о морской кампании Израиля называют новым изменением в его политике противодействия Ирану, однако то, продолжаются ли диверсии со стороны израильтян в настоящее время, неизвестно. Источники The Wall Street Journal в Тегеране говорят, что иранская сторона хранила молчание по поводу нападений в связи с тем, что признание или попытка дать военный ответ были бы «признаком слабости».
Отмечается, что американские официальные лица при Дональде Трампе оказывали негласную поддержку диверсионным операциям Израиля, в некоторых случаях предоставляя нужные разведывательные данные. Обнародование же информации о «морской войне» еврейского государства со своим региональным противником в настоящее время может свидетельствовать только об изменении подхода новой администрации президента США. По крайней мере, об этом