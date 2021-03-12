Табу на морские диверсии: США не хотят покрывать операции Израиля

Израиль уличили в организации многочисленных диверсионных нападений на наполненные иранской нефтью танкеры в Красном море. Соответствующие данные раскрыла американская пресса, по информации которой, израильтяне опасаются, что сырьё пойдёт на «финансирование экстремизма». Наблюдатели полагают, что утечка об атаках появилась неслучайно: официальные лица администрации Джо Байдена дают понять, что не собираются прикрывать тайные операции еврейского государства, как это было при Дональде Трампе.

О том, что с конца 2019 года Израиль использовал оружие, в том числе морские мины, для диверсий против иранских танкеров или судов, перевозящих иранскую нефть, когда они направлялись в Сирию, сообщили источники The Wall Street Journal из числа американских официальных лиц. По их словам, еврейское государство во времена администрации Трампа организовывало нападения в том числе на те корабли, которые пытались перебросить в Арабскую Республику различное вооружение для союзника Тегерана — официального Дамаска. Точное число совершённых израильтянами диверсий неизвестно. Источники американской газеты смогли насчитать как минимум десять подобных атак. Об ущербе тоже известно мало: только два танкера, ставшие мишенью в Красном море, изменили свой курс, а об уничтожении таких судов практически не упоминается. Операции были строго засекречены: все сообщения носили неофициальный характер. Ни Израиль, ни Иран не комментировали ситуацию.

Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дамаск находится в зависимости от поставок иранской нефти, поэтому санкционное давление на Исламскую Республику существенно осложнило положение и сирийского правительства. Весь транзит осуществляется в теневом режиме. За движение иранских танкеров отвечает Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельнейшая в республике военно-политическая организация. По словам источников NEWS.ru в дипкорпусе, нередко экипаж судов указывает ложные пункты назначения или попросту отключает на половине пути транспондеры, чтобы избежать «обнаружения врагом». Так, говорят собеседники NEWS.ru, часто происходило, к примеру, с иранскими поставками в сирийский порт Баниас на раннем этапе трамповской кампании «максимального давления» на Тегеран.

Признаки обострения «морской войны» между Израилем и Ираном дали о себе знать совсем недавно, когда премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху публично обвинил иранцев в организации атаки на судно Helios Ray, которое принадлежит израильской компании. В Тегеране все обвинения отвергают.

Обнародование данных о морской кампании Израиля называют новым изменением в его политике противодействия Ирану, однако то, продолжаются ли диверсии со стороны израильтян в настоящее время, неизвестно. Источники The Wall Street Journal в Тегеране говорят, что иранская сторона хранила молчание по поводу нападений в связи с тем, что признание или попытка дать военный ответ были бы «признаком слабости».

Отмечается, что американские официальные лица при Дональде Трампе оказывали негласную поддержку диверсионным операциям Израиля, в некоторых случаях предоставляя нужные разведывательные данные. Обнародование же информации о «морской войне» еврейского государства со своим региональным противником в настоящее время может свидетельствовать только об изменении подхода новой администрации президента США. По крайней мере, об этом говорят израильские эксперты по Ближнему Востоку. По их словам, команда Байдена хочет не только дистанцироваться от подобной кампании со стороны ближневосточного союзника, но и больше не покрывать его. Не исключено, что это может отразиться на двусторонних отношениях американцев и израильтян.