«Суд США — это унитаз»: узник Гуантанамо вышел через 20 лет без приговора Саудовец провел половину жизни в печально известной тюрьме на Кубе. Он официально так и не был признан террористом

Фото: Michelle Shephard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ему было всего лишь 27, когда его арестовали по подозрению в причастности к терактам 11 сентября 2001 года и отправили в печально известную тюрьму Гуантанамо. Сейчас ему 48, и он покидает стены своей темницы. Впервые за 20 лет в многострадальной судьбе саудовского инженера Гассана аль-Шарби наметился поворот. США, наконец, согласились выпустить его, но только на попечение Саудовской Аравии. Самое поразительное, что за все эти годы суд так и не вынес саудовцу официального приговора, сообщает международная правозащитная организация Human Rights Watch. На родине саудовца уже ждет койка в реабилитационном лагере для джихадистов. Как аль-Шарби угодил в эту историю, чем его запомнит Гуантанамо и как его будут «лечить» на родине — в материале NEWS.ru

Плохая компания

Гассан аль-Шарби — один из последних заключенных, которые оставались в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. Учреждение прославилось на весь мир, когда США в ответ на теракты 11 сентября в Нью-Йорке объявили «войну против терроризма». В Гуантанамо попадали террористы, джихадисты, исламисты и другие радикалы. В их числе и оказался Гассан аль-Шабри.

Подданный Саудовской Аравии родился в 1974 году в Джидде на западе страны. Курортный город на берегу Красного моря, лежащий на пути к мусульманским святыням Мекки, всегда служил местом остановки паломников во время хаджа. Когда мальчик повзрослел, родители отправили его учиться в США, где он позже поступит в Авиационный университет штата Аризона.

Неизвестно, проникся ли аль-Шарби радикальными взглядами еще на родине или только во время учебы в Штатах, но уже в университете у него появились радикально настроенные друзья. Это следует из его досье. Так, в летней летной школе молодой человек посещал занятия вместе с двумя исламистами, которые 11 сентября 2001 года угнали самолеты и вонзили их в высотные башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Lool Press Пожар во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года

Правда, сам ль-Шарби, как позже подтвердилось, не принимал активного участия в подготовке атаки. Но это не значит, что он не был связан с террористическим подпольем. Еще за год до терактов 9/11 он бросил жену с дочерью и уехал из США, чтобы готовить взрывные устройства для боевиков «Аль-Каиды»* в Афганистане. Возможно, саудовец и стал бы заметным боевиком, но в 2002 году он попал в плен к американским военным, которые на тот момент уже вошли в Афганистан и охотились за всеми, кто был прямо или косвенно причастен к терактам.

Один «цирк», разные «клоуны»

В судебных документах следователи описывали аль-Шарби как «пренебрежительного и отчужденного» человека, любящего лишний раз съязвить или подчеркнуть свое превосходство над американцами.

Когда его перевели в Гуантанамо, аль-Шарби заявил, что сможет сам постоять за себя в суде и опрометчиво отказался от защиты юристов. По словам саудовца, какого бы «клоуна» к нему ни представили, происходящее «останется таким же цирком».

При этом аль-Шарби изначально не скрывал причастность к «Аль-Каиде» и, кажется, даже гордился этой строчкой в биографии.

Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что я сделал то, что сделал, и я готов заплатить цену. Даже если я проведу сотни лет в тюрьме, мое дело для меня останется делом чести, — говорил саудовец в 2006 году. — Скажу вам, ребята, коротко и легко: я сражался с США, и я горжусь этим.

Определить, чем именно занимался аль-Шарби, было непростой задачей. Слушания с участием саудовца чаще всего состояли из его долгих монологов, в которых он изливал на слушателей свои философские размышления и читал им нотации.

Фото: Kathleen T. Rhem/Public domain/Wikimedia Commons Гуантанамо

Так, в одной из сохранившихся текстовых записей аль-Шарби внезапно начал читать целую речь. И хотя он прекрасно говорил на английском, языком послания стал арабский. О чем только не сказал саудовец в этом монологе. Там были и «ужасы угнетающего капитализма», и «ложные религиозные представления» христиан, и «извращения» западных людей. Когда запинающийся загнанный переводчик просил аль-Шабри повторить мысль, тот лишь усиливал свой напор. К концу речи саудовец и вовсе перестал обращать внимание на окружающих и запел свои религиозные гимны.

В августе 2008 года газета Washington Post сообщила, что охранники Гуантанамо нарушили приказ прекратить незаконную практику произвольного перемещения заключенных несколько раз в день, чтобы лишить их сна, хотя она была запрещена в марте 2004 года. В отчете говорилось, что аль-Шарби подвергался пыткам с кодовым названием «часто летающий пассажир» с ноября 2003-го по февраль 2004 года. Сообщалось, что такое лишение сна широко применялось в отношении многочисленных заключенных.

Под защитой Аллаха

Как бы военная прокуратура ни пыталась вынести аль-Шарби обвинение, что-то постоянно этому мешало. Когда следствие установило, что саудовец делал для «Аль-Каиды» бомбы, всплыла информация, что эти свидетельства очевидцев были даны под пытками, поэтому использовать их нельзя.

Также аль-Шарби пытались обвинить в оказании материальной поддержки терроризму. Но вышестоящие суды постановили, что на момент, когда он этим занимался, такая помощь не считалась международным преступлением.

Таким образом, к 2008 году с аль-Шарби сняли все обвинения, но продолжили держать под бессрочным арестом.

Время от времени разные правозащитные организации пытались его вызволить, но аль-Шарби отказывался от помощи, как всегда, в своем уникальном стиле.

Американская правовая система США — это всего лишь унитаз, в котором смываются грязные отходы дядюшки Сэма. Вы просто пытаетесь стереть все, что он делает, все негативные вещи, — говорил заключенный в 2009 году.

Так он и просидел, отказываясь от любой помощи до 2020 года. Лишь 11 сентября (неизвестно, выбрал ли он дату специально) аль-Шарби, наконец, согласился на сотрудничество с группой экспертов. Они призваны были проанализировать, насколько он опасен для общества.

Пора в родные края

После почти трехлетнего исследования характера аль-Шарби эксперты пришли к выводу, что он больше не представляет большую угрозу Соединенным Штатам.

В дальнейшем содержании Гассана аль-Шарби больше нет необходимости для защиты национальной безопасности США, — заявили в Пентагоне.

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Гуантанамо

Эксперты, которые вели его дело, отмечают: несмотря на «токсичный» характер, саудовец всегда выполнял все, что от него требовали смотрители тюрьмы.

Более того, после стольких лет жизни в неопределенности у саудовца развились некие «физические и психические проблемы». Правда, какие именно, в материалах дела не уточняется.

Известно, что аль-Шарби хочет поскорее вернуться в общество и начать работать на нормальной работе, к примеру, учителем в школе или частным репетитором.

Правда пока что вернуться к нормальной жизни саудовцу никто не дает. Перед тем как выслать его на родину, США провели переговоры с Саудовской Аравией и потребовали, чтобы на родине за ним как следует «приглядывали».

Рекомендован перевод аль-Шарби при условии выполнения комплексных мер безопасности, включая мониторинг, ограничения на поездки и постоянный обмен информацией, — говорится в заявлении американского Министерства обороны.

Вероятнее всего, на родине саудовца ждет реабилитационный центр Саудовской Аравии для мусульманских экстремистов — своего рода пятизвездочный курорт для бывших террористов.

Исламисты на пенсии

О саудовской программе дерадикализации известно не так уж и много. Центр открыли еще в 2004 году, после того как по стране прокатилась волна террористических атак. С тех пор оттуда «выпустилось» более трех тысяч человек.

Изначально в центр попадали только террористы, которые участвовали в терактах на территории королевства (а они имели место!). Но со временем туда начали прибывать международные террористы из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и тюрьмы Гуантанамо.

Задача реабилитационного центра — убедить джихадистов отказаться от экстремистской идеологии и в итоге вернуть их обратно в общество — здоровыми и адекватными. Интересно, что саудовские эксперты не прибегают к насилию или жестокости. Наоборот, с пациентами обходятся максимально бережно. У них есть доступ в бассейн, тренажерный зал, столовую, между которыми они могут свободно перемещаться.

Фото: Социальные сети Реабилитационный центр Саудовской Аравии

Если к кому-то из заключенных приезжает супруга, им предоставляют меблированную квартиру на время свидания.

Конечно, занятия в бассейне не главное средство лечения. Чтобы вернуться на свободу нормальными людьми, бывшие террористы проходят реабилитационные консультации с психологами, социальными и медицинскими экспертами. Их учат заново ценить искусство, культуру, религиозные и спортивные мероприятия. Возвращают любовь к своим родным, близким и к человечеству как таковому.

О прогрессе судят по силуэтам на картинах, развешанным на стенах центра. У новоприбывших террористов из Гуантанамо эти картины, как правило, вызывают мрачные ассоциации, связанные с тюрьмой. К концу курса те же картины ассоциируются с радостью и надеждой.

Сотрудники центра говорят, что процент успешных случаев велик — только 20% выпускников возвращаются к насилию и радикальным настроениям. Если верить заключению США, 48-летний Гассан аль-Шарби эту статистику не подпортит.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.