Россия обвинила талибов в невыполнении обещаний по Афганистану Посол РФ в Душанбе Григорьев: талибы не выполнили ни одного обещания с приходом к власти

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Представитель движения «Талибан» Абдул Салам Ханафи после третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану

Практически все обещания, которые представители движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) давали, придя к власти в Афганистане, не выполнены, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таджикистане Семен Григорьев. По его словам, талибы обещали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза, а также заявили о намерении бороться с международными террористическими организациями, производством и контрабандой наркотиков и создать инклюзивное правительство.

Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены, — сказал Григорьев.

Посол отметил, что Россия стала свидетелем крупных терактов, в том числе против диппредставительств в Кабуле и на границе с северными соседями, террористические организации продолжают свободно действовать, а речи об инклюзивном правительстве не идет. Более того, в стране выросла площадь посевов опиатов и в разы увеличилось производство синтетических наркотиков, а бедственное положение афганского народа довершает картину.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал текущую обстановку в Афганистане крайне сложной. По его словам, перспективы ее нормализации не видны, хотя с момента смены власти в стране прошло более года. Патрушев заявил, что созданная «Талибаном» система управления и их политика во внутренних делах не помогают стране.