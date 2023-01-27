Ассалам, земляне: военные США рассекретили новые съемки НЛО над Ираком К возможности существования пришельцев арабы, как правило, относятся с доверием

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За последние 10 лет в небе над Ираком можно было заметить много всего, начиная от американских военных самолетов, заканчивая ракетами, которые до сих пор время от времени падают на Багдад. Разного рода летающие объекты стали привычной частью местной жизни. Но, по рассекреченным данным американских военных, в 2016 году в небе Ирака пролетело нечто необычное даже по тамошним меркам, а именно — настоящее НЛО. Что инопланетяне забыли в Ираке и как их встретили местные — в материале NEWS.ru.

Сфера Мосула

Видеозапись с загадочным объектом длится недолго, всего около четырех секунд. В деталях рассмотреть неопознанный объект не получится, так как в Сеть попала не вся съемка целиком, а лишь несколько кадров, которые изъяли из материала, отснятого американским разведывательным самолетом, пролетавшим над Мосулом на севере Ирака. Дело было в 2016 году, когда город контролировали террористы ИГ*, и, вероятно, перед разведчиком стояла задача обнаружить позиции боевиков.

Но помимо позиций радикалов разведчик обнаружил и нечто загадочное. На фоне обычного городского ландшафта со зданиями, дорогами и деревьями в правом нижнем углу видна таинственная серебристая сфера. Объект назвали «сфера Мосула». В полном видео она плавно летит прямо под самолетом, будто курсор на экране, совсем не набирая и не теряя высоту, а затем исчезает. Эксперты полагают, что по характеру движения объекта можно сделать вывод, что им управляло разумное существо.

Фото: Социальные сети

Квадраты, сферы, пирамидки, сигары

Информацию о «сфере Мосула» сразу передали на изучение в центральный аппарат Министерства обороны США. Но даже спустя семь лет исследований эксперты так и не могут точно сказать, что это. Хотя, напомним, Пентагон уже не раз делился материалами, связанными с тем, как военные США зафиксируют НЛО. Пентагон даже разработал некую классификацию. Считается, что обычно неопознанные объекты бывают четырех видов: сферы, пирамидки, квадраты, либо же продолговатые объекты в форме сигар. Они могут без разгона набрать огромную скорость или за долю секунды прекратить движение, повиснуть в воздухе, медленно покрутиться, снова одномоментно разогнаться и тут же исчезнуть за горизонтом.

Оперативник может следить за каким-то городом в Сирии через видеоаппаратуру, как вдруг перед ним пролетает маленький шарик, — рассказывает источник британской газеты Daily Mail, хорошо знакомый с военной тематикой и НЛО. — Некоторое время за этими шариками можно понаблюдать. Они могут дать на себя посмотреть 30 секунд, либо минут 10, а потом внезапно сделать какой-то немыслимый по законам физики пируэт и вдруг исчезнуть.

Самое интересно, что все эти видео и фотоматериалы, как считается, обнародуются американскими спецслужбами, которые последние несколько лет не скрывают интереса к этой теме. Более того, у Пентагона и американских разведслужб есть, по некоторым сведениям, свои оперативные группы по исследованию НЛО, причем результаты их работы обсуждаются на уровне конгресса, хотя и без явных результатов — специалисты не в силах объяснить мистические феномены, с которыми сталкиваются американские военные.

В прошлогоднем отчете национальной разведки США об НЛО эксперты нашли разумное объяснение только одному случаю, притом что всего их было 144. Всего же власти США заявили 13 января, что исследуют более 500 случаев.

Фото: defense.gov

Все может быть

Арабским СМИ новость про инопланетян пришлась по душе.

«Ирак в панике», «Пришельцы атакуют арабские города», «Конец света близок», — гласят заголовки в местных медиа.

Правда, если посмотреть на реальные реакции арабов, быстро становится ясно, что никакой паники на самом деле нет.

Уже все страны мира успели обворовать Ирак, теперь еще и пришла очередь пришельцев, — делится мыслями в социальных сетях жительница Ирака Марьям.

Причем, увидев, что в новости фигурирует США, многие тут же сказали, что все это фейк, так как доверие к американцам у большинства арабов минимальное.

Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. А тут опять эти янки со своими легендами. И вечно они приплетают в свои сказки арабский мир, — пишет пользователь с ником Али Алжирский.

Местные жители даже предполагают, что «проклятая Америка, разрушившая Ирак», специально придумывает подобные сюжеты, чтобы оставить военный контингент в стране.

И не стоит думать, что арабы сплошные скептики, которые везде видят фотошоп. Напротив, к возможности существования пришельцев арабы, как правило, относятся с достаточной долей доверия. Во многом это идет от исламского восприятия мира. Для мусульман вселенная — одно большое чудо, созданное Творцом. Коран прямо призывает верующим во всем видеть знамения и чудеса — доказательство, что все создано не просто так.

Поэтому для арабского востока не свойственно отрицать чудеса. Всякий, кто осмеливается радикально отрицать чудеса, как правило, встречает осуждение со стороны большинства. Не зря долгое время самым популярным жанром стихов у арабов был типа «рихля», чего-то вроде путевых заметок. В этих рассказах путешественники описывали встречи с самыми разными существами и по возвращении домой мало кто сомневался в их рассказах. Даже серьезные географические труды, написанные лично по заказам халифов, не обходились без рассказов о телепортах, таинственных огнях в небе и встречах с людьми, похожими на рыб. Мусульмане, можно сказать, живут в окружении чудес, а встреча с таинственными огнями в небе — такое же чудо, только внеземное.

Фото: shutterstock

Мусульмане с других планет

Более того, многие исламские теологи считают, что Коран прямо говорит о существовании инопланетян и множества других миров. Причем этих миров настолько много, что, согласно исламу, куда бы ни посмотрел человек, перед его взором будут тысячи и тысячи невидимых миров, в которых живут, как джинны, так и, возможно, инопланетяне, причем со своими пророками.

Среди Его знамений — создание небес и земель, а также тех живых существ, которых Он расселил на них. Он способен собрать их, когда пожелает, — сказано в священном писании мусульман.

В тафсире (пояснении) к этому стиху еще века назад, богословы говорили, что жизнь, вероятно, не ограничивается одной только Землей и все существа из разных миров сойдутся вместе, когда протрубит рог «Последнего часа» (конца света).

NEWS.ru удалось поговорить с Римой — ливанкой, которая в 1991 вместе с семьей застала странный вираж из огней в небе в Рамадан (священный месяц поста). Теперь это чуть ли не первое, о чем она рассказывает при знакомстве.

Я никогда не забуду это зрелище. Мы с родителями гуляли по набережной, и кто-то вдруг сказал: «Смотрите!», — вспоминает Рима. — В небе была пульсирующая огромная сигара розового цвета. От нее ненадолго отделились круглые шарики. Они покружились и затем вернулись к розовой сигаре, после чего все скрылось за облаками.

Пока вокруг раздавались сплошные «машаллах» и «cубханаллах» (выражения, которые мусульмане говорят при удивлении), папа Римы сказал дочке не бояться, ведь раз инопланетяне облетели всю вселенную и решили остановиться прямо перед арабами — мусульманами портового городка Сидон, вероятно, они ровно такие же мусульмане.