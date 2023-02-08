«Мы разгребаем завалы руками»: кто помнит о пострадавшей Сирии? Сирия остается изгоем для мирового сообщества, даже пострадав от разрушительных подземных толчков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Уже третий день жители Турции и Сирии разгребают завалы после землетрясения, обрушившегося на регион 6 февраля. И хотя весь мир сочувствует пострадавшим, сирийцы считают, что о них незаслуженно забывают. Хотя Сирийская Арабская Республика (САР) гораздо беднее соседа по несчастью, ей досталось намного меньше предложений помощи от международного сообщества. Как сирийцы пытаются напомнить миру о себе и кто их все-таки слышит — в материале NEWS.ru.

Кого волнуют сирийцы?

Напомним, вскоре после того, как на мировых полосах появились первые новости о разрушительном землетрясении, многие страны заявили, что обязательно помогут пострадавшим.

Вот только чем дольше шло время, тем больше становилось заметно, что международное сообщество почему-то предпочитает протягивать руку помощи одной только Турции. Слушая выступления политиков в Германии, Испании, Англии и других стран Запада можно было подумать, что про Сирию попросту забыли. Сами сирийцы считают, что их жертвы мало кого в этом мире волнуют.

Пока одна арабская страна за другой объявляли об отправке помощи Турции, новостей о том, что хоть кто-то из них поможет Сирии, так и не появилось. Нет, сирийцы ни в коей мере не жалуются, что Турция получила слишком много, скорее просто подчеркивают, что сами не меньше нуждаются в любой помощи, ведь долгие годы войны разрушили ключевую инфраструктуру. Особенно тяжело приходится жителям территорий, которые контролирует оппозиция в провинциях Идлиб и Алеппо. По словам местных жителей, помощь туда совсем не попадает. Этому мешают суровые погодные условия (на Ближний Восток как раз 6 февраля обрушился шторм с дождем и резким похолоданием), разрушенные дороги и контрольно-пропускные пункты, которые держат разные вооруженные группировки.

Мы до сих пор не получили никакой помощи ни от ООН, ни от отдельных стран. Они помогают Турции, помогают подконтрольным центральной власти городам, но как же мы? — вопрошает бывший учитель в одном из таких неблагоприятных районов страны. — Мы люди, у которых ничего нет. Но нас все равно бросили.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Не вмешивайте политику!

Увидев полное безразличие со стороны большей части международного сообщества, сирийцы пытаются привлечь внимание к своей беде в соцсетях. Подходы у всех разные — кто-то давил на жалость и взывал к рассудку:

Пожалуйста, не вмешивайте политику в простую человечность. Вся семья моего дяди лежит под завалами, но нам никто не помогает потому, что нет оборудования. У нас нет ничего, я прошу вас, помогите нам, — делится местная девушка.

Но большинство сирийцев отреагировали жестче. Ведь у многих и до землетрясение была глубоко спрятанная обида на мир, бросивший их на произвол судьбы, использующий двойные стандарты, причем всегда не в пользу сирийского народа.

Это позор для международного сообщества. Что это такое? Где помощь? Сотни, а может тысячи людей лежат под завалами, — говорят сирийские блогеры и активисты. — Люди роют щебень руками, срывая ногти. Дети ищут матерей среди обломков! Где Запад, правозащитники, ООН, где все?

К слову, Запад, который так ищут сирийцы, на данный момент занят тем, что в очередной раз ссорится с президентом страны Башаром Асадом. Мол, он пользуется ситуацией в политических целях и намеренно не пускает помощь в районы оппозиции, чтобы не дать им укрепить суверенитет.

Правда это или нет, сказать сложно, но сирийский источник NEWS.ru эту информацию не подтвердил, сказав, что сейчас никто не думает категориями «оппозиция» или «центральная власть», все заняты спасением людей, вне зависимости от их политической принадлежности.

Фото: Caglar Ozkay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проявить милосердие

И пока страны Европы и США писали очередные разоблачающие материалы про Асада, плач сирийцев, похоже, все же услышали. Стран, которые отозвались на зов арабской страны, все равно не так много, как помогающих Турции, но сирийцам сейчас необходимо любое содействие. Одной из первых помочь вызвалась Россия. Военнослужащие и специалисты МЧС сейчас раздают людям одежду, еду, спальные принадлежности и, конечно, помогают разгребать завалы. Российские специалисты уже спасли более 42 человек.

Среди других неарабских стран помощь предложил Китай, он пообещал вложить в Сирию около $4,5 млн. Присоединились и арабские страны. Египет, Ливан, Алжир, Тунис, Ирак, Иордания и даже расколотая на части Ливия отправили в Сирию самолеты с десятками тонн еды, одежды, лекарств, продовольствия. Саудовская Аравия пообещала предоставить Сирии медицинскую, продовольственную и материально-техническую помощь. О каких суммах идет речь, точно неизвестно, но многих смутило, что король Салман Аль Сауд вместо того, чтобы показать свою щедрость, призвал подданных «проявить милосердие». Учитывая, что Саудовская Аравия тратит миллиарды на покупку лучших футболистов вроде Криштиану Роналду и постройку городов будущего с футуристическими проектами и летающими в небе стадионами, можно понять, почему от «колыбели арабской нации и ислама» ждали большего. В то же время Объединенные Арабские Эмираты открыли в Сирии полевой госпиталь, отправили туда две свои поисково-спасательной группы, а заодно пообещали выплатить по $50 млн. помощи обеим пострадавшим странам.

Израиль им поможет

Эксперты отмечают, что полученная помощь существенно поможет Сирии, но, чтобы неравнодушные страны по-настоящему могли ей помочь, необходимо снять с Сирии международные санкции, это облегчит ввоз строительных машин, медтехники и лекарств, которых катастрофически не хватает.

Сирия уже 12 лет находится под санкциями. Поэтому у нас острая нехватка всего. Прежде всего, современной техники. Я бы даже выразился иначе — ее нет совсем, — описывает ситуацию сирийский общественный и политический деятель Али аль-Ахмад в разговоре с NEWS.ru. — Мы ничего не можем сделать. Даже в больницах и поликлиниках нет нужных лекарств и оборудования.

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многие страны отказываются иметь дело с Сирией, опасаясь подпасть под санкции со стороны США. О том, что с этим «цинизмом» нужно что-то делать, накануне заявил Халед Хаббути, президент Сирийского Красного полумесяца (мусульманского аналога Красного Креста). Во время пресс-конференции в Дамаске он обратился к ЕС и США, призывая прекратить «санкционный фарс» хотя бы на время.

Но США, похоже, не намерены вносить изменения в санкционную политику. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ни одна страна не помогла сирийскому народу, так как это сделали США. На этот раз Белый дом планирует помогать Сирии «в обход».

У нас есть гуманитарные партнеры на местах. Они могут оказать помощь пострадавшим от этих трагических землетрясений. Эти партнеры, в отличие от сирийского режима, помогают людям, а не жестокому обращению с ними, — сказал Прайс.

Тем временем у арабской республики проходят баталии с другим соперником — Израилем. Вскоре после землетрясения многих поразило, что Израиль выразил готовность помочь Сирии. Но то, что казалось началом потепления между региональными врагами, стало лишь очередной причиной раздора. Сирийские СМИ упрекают Израиль в «двуличии, лицемерии и обмане». Речь идет о новости, в которой говорилось, что из-за бездействия арабов Сирии пришлось унижаться и через Россию просить исторического врага Израиля помочь. Причем о том, что такой запрос поступил, заявил лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль готов оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии, поскольку мы получили запрос о помощи от пострадавшей стороны. Я согласился на это и приказал немедленно заняться этим вопросом, — заявил израильский премьер.

Впрочем, проправительственная сирийская газета «Аль-Ватан» заявила, что никакой помощи Сирия от «сионистского врага» не просила. Сирийцы говорят, что не допустят, чтобы кровь сирийского народа стала частью «пропагандистской кампании» противника. Причем проправительственные лица говорят, что если Нетаньяху и поступил запрос из Сирии, то только от его «друзей» из террористических организаций. Что интересно, с одной стороны, сирийцы призывают всех забыть о политике, с другой — не готовы забыть о ней сами в случае с Израилем. Впрочем, в том или ином виде сотрудничество с еврейским государством, вероятно, все же наладится. Эксперты говорят, что Израиль, скорее всего, просто отправит в Сирию вещи первой необходимости.

Как бы то ни было, любое сотрудничество между двумя странами станет беспрецедентным явлением — Израиль и Сирия уже много лет формально находятся в состоянии войны. Учитывая, какой холодной оказалась первичная реакция арабского мира на трагедию в Сирии, неудивительно, если сирийцы в итоге тоже найдут себе новых братьев, таких же семитов как они сами.