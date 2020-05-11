Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции

Главы МИД Греции, Египта, Кипра, а также Франции выступили с резким осуждением политики Турции в Средиземноморье. Также они заявили о неоднократных нарушениях Анкарой норм международного права.
Министры осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и ее территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву. Это уже шестая попытка Турции менее чем за год провести незаконную геологоразведку в морских районах Кипра, — говорится в итоговом сообщении по встрече.
Также представители стран Восточного Средиземноморья подчеркнули, что меморандум о взаимопонимании и разграничении морских границ в Средиземном море нарушает суверенные права третьих стран и не соответствует нормам морского права.
Мы выражаем глубокое сожаление в связи с новой эскалацией ситуации в Ливии и возобновившимися боестолкновениями, — подчеркнули они.
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