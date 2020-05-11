Страны Восточного Средиземноморья осудили политику Турции

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Саудовская Аравия с июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а также с июля повышает налог на надбавленную стоимость в три раза. Об этом заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джаадан.

Данные меры были приняты в связи с распространением коронавируса и падением цен на нефть, сообщает агентство SPA. По словам министра, вызванный COVID-19 кризис привёл к падению спроса на нефть, к...