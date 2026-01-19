Атака США на Венесуэлу
Туристы из США и Великобритании являются самыми нежеланными гостями в турецких отелях, заявила в беседе с блогером Валери Лайт владелица одного из местных отелей. Она объяснила, что большое количество американских и британских отдыхающих нарушает покой других постояльцев, так как они пренебрегают правилами, хамят персоналу, устраивают шумные вечеринки и громко слушают музыку даже на пляже.

Они могут громко смеяться в два часа ночи, материться на всю кухню, включать музыку, когда другие спят, и не понимают, почему это кого-то беспокоит, — сказала женщина.

Ранее аналитики агентства премиальных путешествий сообщили, что Вьетнам обошел Таиланд на 22% по числу российских туристов в период новогодних праздников. По их словам, спрос на путешествия в Таиланд упал почти на 30% по сравнению с прошлым годом, хотя это направление и осталось в пятерке самых популярных.

Кроме того, в Таиланде путешественник может оказаться в тюрьме за случайное наступление на банкноту. Это связано с тем, что на денежных знаках изображен король, а любое действие, расцененное местным законодательством как проявление неуважения, считается уголовным правонарушением.

