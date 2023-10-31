Более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в палестинском анклаве, сообщает Axios. По информации портала, это бронетанковая и пехотная дивизии.
По меньшей мере две — бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа с начала операций в пятницу, — говорится в сообщении.
Власти Израиля признали существование плана разведки переселить всех жителей сектора Газа в Египет, передает Associated Press со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Речь идет о предложении по перемещению 2,3 млн палестинцев на Синайский полуостров.
Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров. По его словам, ЦАХАЛ сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.
Цви добавил, что Тель-Авив не располагает информацией о состоянии заложников, а также о том, есть ли среди них высокопоставленные военные. Кроме того, глава израильской дипмиссии подчеркнул, что у ЦАХАЛ нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение ликвидировать ХАМАС.