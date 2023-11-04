Стало известно, почему россияне до сих пор в плену у ХАМАС Песков: вопрос освобождения россиян из плена ХАМАС ждет согласования всех сторон

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Ситуация с освобождением россиян из плена ХАМАС осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общаясь с журналистами на марафоне общества «Знание». По его словам, которые приводит ТАСС, в переговоры включены несколько стран. Ситуация осложнена тем, что нет одной стороны, которая может принять решение и отпустить заложников.

Пока прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников. Решение требует согласования позиций нескольких сторон. Не со всеми диалог идет легко, — сказал Песков.

Ранее в представительстве РФ при Палестинской национальной администрации заявляли, что не располагают данными о россиянах, погибших в секторе Газа при эскалации. Пресс-секретарь дипведомства Алия Зарипова подтверждала, что всем россиянам, находящимся на связи с представительством, было сообщено о возможности эвакуации с территории анклава 4 ноября через КПП «Рафах».