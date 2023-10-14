Стало известно о попытках ХАМАС помешать эвакуации жителей Газы В ЦАХАЛ сообщили о попытках ХАМАС помешать эвакуации жителей Газы

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС препятствуют эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В Минобороны Израиля отметили, что бойцы исламского движения также не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.

ХАМАС затрудняет передвижение жителей сектора Газа на центральных дорогах и препятствует проезду транспортных средств, — сообщается на сайте ведомства.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов ранее заявили, что большинство жителей Газы лишены доступа к чистой питьевой воде. Причиной стало отключение Израилем водоснабжения палестинского анклава. Население вынуждено брать воду из сельскохозяйственных скважин, что может вызвать вспышки заболеваний, отметили во всемирной организации.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры. В израильском Минобороны подчеркивают, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.