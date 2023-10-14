В ООН сообщили об отсутствии доступа к питьевой воде в секторе Газа

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство жителей Газы лишены доступа к чистой питьевой воде, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). Причиной стало отключение Израилем водоснабжения палестинского анклава. Поэтому население берет воду из сельскохозяйственных скважин, что может вызвать вспышки заболеваний.

У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения ее подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний, — говорится в заявлении УКГВ.

Ранее в ООН заявили, что десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома 13 октября после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг региона. В ведомстве напомнили, что Израиль настаивал на эвакуации 1,1 млн палестинцев в преддверии военных операций.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в противостоянии с палестинцами его страна получает значительную международную поддержку и Израиль «закончит войну сильнее, чем когда-либо».