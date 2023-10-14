«Это только начало»: Нетаньяху рассказал о планах Израиля в секторе Газа Нетаньяху: действия Израиля в секторе Газа только начинаются

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действия Израиля в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС только начинаются, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он отметил значительную международную поддержку, которую получают израильтяне. По словам премьера, которые приводит издание Times of Israel, для победы над исламистами потребуется время, но Израиль «закончит войну сильнее, чем когда-либо».

Мы никогда не забудем зверств, совершенных нашими врагами <...> и мы никогда не простим. И мы никогда не дадим миру, или кому бы то ни было, забыть об этих зверствах, [подобные] которым не совершались по отношению к еврейскому народу на протяжении десятилетий. [Мы наносим удары] по нашим врагам с беспрецедентной силой. <...> Я подчеркиваю: это только начало, — сказал Нетаньяху.

Раннее президент и профессор Иерусалимского института стратегии и безопасности (JISS) Эфраим Инбар констатировал неизбежность наземной операции в секторе Газа, если руководство Израиля хочет достичь поставленных целей по ликвидации инфраструктуры движения ХАМАС. Эксперт указал, что подготовка подобной операции займет дополнительное время, поскольку она значительно отличается от воздушной.

Корпус стражей Исламской революции ранее заявил о готовности вступить в войну с Израилем. Заместитель командующего КСИР генерал Мохаммад Реза Накди поддержал атаку ХАМАС. Источники в корпусе отмечают, что командование готово одобрить присоединение его бойцов к членам ливанского движения «Хезболла». По их данным, элитные подразделения иранской армии могут принять участие в совместной операции против Израиля.