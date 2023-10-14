В ООН рассказали, сколько жителей сектора Газа покинули свои дома ООН: десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва Израиля

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Десятки тысяч жителей сектора Газа покинули свои дома 13 октября после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг региона, сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В ведомстве напомнили, что Израиль настаивал на эвакуации 1,1 млн палестинцев в преддверии военных операций.

По состоянию на 21:00 десятки тысяч человек покинули свои дома. До этого призыва число внутренне перемещенных палестинцев превысило 400 тысяч, — отметили в ООН.

Также во всемирной организации рассказали о количестве жертв в Газе с 7 октября. По данным ООН, убиты 1799 человек, ранены — 7388. В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов указали на обеспокоенность правозащитных организаций тем, что непосредственной мишенью авиаударов Израиля становятся мирные люди и гражданские объекты.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа в ответ на атаки ХАМАС только начинаются. Он отметил значительную международную поддержку, которую получают израильтяне. По словам премьера, для победы над исламистами потребуется время, но Израиль «закончит войну сильнее, чем когда-либо».