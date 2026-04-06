В Госдуме планируют исправить проблемы с водой в СНТ Депутат Панеш: Роспотребнадзор могут обязать проверить водопроводные сети в СНТ

Роспотребнадзор должен провести проверку водопроводных сетей в российских СНТ, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он отметил, что на всех насосных станциях необходимо установить оборудование для круглосуточного мониторинга.

Пора провести силами Роспотребнадзора и органов прокуратуры всероссийскую инспекцию состояния водопроводных сетей, особенно в садоводческих товариществах и районах с частной застройкой, где проблема наиболее острая, — заявил Панеш.

Депутат подчеркнул, что за необоснованное снижение напора воды в дневные часы необходимо ввести ответственность. По его словам, граждане платят за воду немалые деньги и вправе требовать качественной услуги.

Ранее сообщалось, что в России готовят изменения в законодательство, которые должны уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства. Подготовкой поправок в закон занимается Росреестр.