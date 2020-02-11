https://static.news.ru/photo/09255652-4d68-11ea-8114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Властям США не нравится происходящее в сирийском провинции Идлиб, но Вашингтон не станет задействовать войска для разрешения проблемы, к возникновению которой он не причастен. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он отметил, что США выразили своё недовольство ситуацией в Идлибе России и Турции. При этом усомнился в скором её разрешении.

Нет волшебной палочки, чтобы положить этому конец, — цитирует О'Брайена РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Госдепартамента США Майкл Помпео потребовал от сирийских и российских властей остановить боевые действия в Идлибе. При этом добавил, что Вашингтон поддерживает Анкару как союзника по НАТО.