https://static.news.ru/photo/38bd479c-2ebb-11ea-a861-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com

Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит возглавляемая США коалиция в Ираке и Сирии, полковник Майлс Кэггинс опроверг сообщения СМИ об ударах по району Эт-Таджи севернее иракской столицы.

Коалиция не проводила авиаударов около района Эт-Таджи (к северу от Багдада) в последние дни, — написал полковник в Twitter.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

Ранее телеканал As Sumaria сообщил об ударе ВВС США по колонне шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», в которой находились врачи движения. По его данным, целью американских военных был один из командиров ополчения. Как писал NEWS.ru, в результате атаки были убиты шесть человек и ещё трое ранены.