Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжают эвакуацию с военных баз на территории Ирака. Как утверждают официальные лица, это происходит в соответствии с заранее подготовленным планом, а не по причине распространения коронавируса в республике. В то же время западные СМИ сообщают, что Пентагон планирует развернуть кампанию по уничтожению ведущих шиитских командиров в Ираке. Это станет ответом на недавние потери среди американского военного персонала.

О том, что оптимизация присутствия на базах в этой стране не связана с пандемией, сообщил представитель международной коалиции полковник Винсент Паркер. По его словам, перемещения персонала и техники обусловлены глобальной передислокацией иностранных подразделений, которая была инициирована на фоне успеха иракских сил безопасности в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Этот процесс, — сказал военачальник, — был заранее спланирован и не связан ни с нападениями на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса.

Оптимизация присутствия затрагивает важнейшие объекты. Так, в минувшие выходные международная коалиция объявила о передаче силам безопасности Ирака уже третьей военной авиабазы, которая находится в провинции Киркук. 26 марта иностранный контингент покинул базу недалеко от Мосула — бывшей «столицы» ИГ.

Тем не менее, говорить о том, что опасность COVID-19 в Ираке не тревожит американцев, нельзя. Госдепартамент США накануне призвал сотрудников дипломатических миссий Штатов в Багдаде и в Эрбиле покинуть иракскую территорию в связи с распространением коронавируса нового типа.

В минувшие выходные активисты, связанные с местной шиитской военизированной группировкой «Асаиб Ахль аль-Хакк», уже праздновали «уход США» из Ирака. Однако праздник кажется преждевременным.

Западная пресса сообщает, что министерство обороны США приказало своим командирам подготовиться к кампании по нейтрализации иракских шиитских группировок. Триггером стало то, что 11 марта в результате ракетного обстрела базы Эт-Таджи погибли два американца и военный медик из Британии, 14 человек пострадали. Администрация президента Штатов Дональда Трампа возложила ответственность за случившееся на шиитскую группировку «Катаиб Хезболла». 12 марта в ответ на эту диверсию американцы атаковали пять складов военной организации, назвав данные меры оборонительными. Белый дом также обвинил власти Ирана в том, что они занимаются подготовкой шиитских милиций. Впрочем, меры, которые приняли США в ответ на гибель своих военных, многие сочли недостаточными.

Ameer Al Mohammedaw/Global Look Press

Ещё 19 марта Трамп провёл заседание, посвящённое активности боевиков «Катаиб Хезболла». Некоторые представители администрации во время консультаций выступили за жёсткий вариант расправы с шиитскими боевиками, однако сотрудники Пентагона высказались против. Командующий вооружёнными силами США в Ираке генерал-лейтенант Роберт Уайт заявил, что для проведения любой военной кампании в этой стране необходимы тысячи американских военнослужащих. Он уверил, что операция может привести к войне с Ираном: сторонники силового сценария допускали при проведении операции уничтожение иранских военных советников, которых ранее курировал генерал КСИР Касем Сулеймани, ликвидированный США в январе, и которые консультируют боевиков «Катаиб Хезболла». Вероятно, аргументы тех, кто выступал за жёсткий ответ, оказались весомее.

Наблюдатели предостерегают от того, чтобы считать эвакуацию иностранных сил из Ирака признаком потери интереса Штатов к ситуации в республике. Это может быть подготовкой к интенсификации атак на позиции проиранских сил. Не стоит забывать, что параллельно с этим американцы пытаются продавить внутри иракской элиты свой вариант расстановки политических сил. Так было с идеей назначения Мухаммеда Алауи, который имеет британское гражданство, на пост премьер-министра. После того, как он не справился с задачей по формированию правительства, была предложена кандидатура экс-губернатора провинции Наджаф Аднана аз-Зурфи, имеющего американский паспорт и назначенного 29 марта на пост главы кабмина. Это развеивает все гипотезы о скором «уходе США» из Ирака. Вероятно, республика надолго застряла в тисках американо-иранского противостояния.