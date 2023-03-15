Спасение мэра турецкого города от возмущенных горожан попало на видео Спасение мэра Шанлыурфа от возмущенных горожан попало на видео

В городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции пострадавшие от наводнения напали на мэра Зейнеля Абидина Беязгюля, сообщает Telegram-канал «Главные новости Турции». Граждане обвинили его нарушении при проведении строительных и дорожных работ, что привело к затоплению города и гибели людей.

На видео полиция окружает мэра, чтобы недовольные граждане не смогли до него добраться.

Провинции Адыяман и Шанлыурфа пострадали в результате разрушительных февральских землетрясений, а позже на них обрушились сильные осадки — почти 200 мм на кв. м. Многие населенные пункты в регионе оказались затоплены.

По данным ТАСС, число жертв схода селевых потоков достигло 10.

Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) заявило, что осадки будут особенно разрушительными в Шанлыурфе, Мардине, Газиантепе, Килисе и Кахраманмараше. AFAD рассылает местным жителям СМС о высоком уровне погодной опасности.