Партнер из пустыни: США хотят поссорить Алжир с Москвой Российская военная техника, зерно и вражда с Марокко привязывают Алжир к РФ сильнее, чем хотелось бы Вашингтону

Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Группа из 27 американских парламентариев направила письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призвала ввести санкции против Алжира в связи с тем, что последний подписал с Россией сделку на поставку оружия (истребителей Су-57, систем ПВО С-500 и других видов современных вооружений) на $7 млрд. Такая сделка, по мнению депутатов Конгресса США, является «значительной», а следовательно, подпадает под закон о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). «Тем не менее никакие доступные вам санкции не были разработаны Госдепартаментом», — сказано в письме. Таким образом, если делу будет дан ход, Алжир может оказаться под ударом из-за контактов с Москвой, которые в последние годы только расширяются.

После начала российской СВО на Украине Алжир продемонстрировал, что Россия по-прежнему может полагаться на него как на надежного партнера не только в экономических, но и в военно-политических вопросах. В частности, Алжир воздерживался в рамках голосования в ООН по антироссийским резолюциям, принятым в связи с событиями вокруг Украины. Москва и Алжир также сохраняют высокую динамику внешнеполитических контактов после 24 февраля 2022 года.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его алжирский коллега Рамтан Ламамра обсудили «развитие двустороннего сотрудничества и укрепление координации по вопросам внешней политики».

Фото: Пресс-служба МИД РФ Встреча глав МИД РФ и Алжира Сергея Лаврова и Рамтана Ламамры.

«Доверительный политический диалог и многоплановое российско-алжирское сотрудничество развиваются в соответствии с духом и буквой Декларации о стратегическом партнерстве от 4 апреля 2001 года», — заявил по этому случаю МИД РФ. Вообще, обмен мнениями между главами внешнеполитических ведомств двух стран носят постоянный характер. Ранее, в мае этого года, Сергей Лавров посетил Алжир.

В начале сентября стало известно, что визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года. Об этом заявил посол РФ в АНДР Валерьян Шуваев. По его словам, также Россия не имеет возражений в связи с желанием Алжира присоединиться к БРИКС, а лидеры Алжира и РФ уже обсуждали этот вопрос. В частности, Теббун заявил в августе о такой готовности, отметив, что для этого есть почти все условия.

Российская техника как щит пустыни

Несмотря на антироссийские санкции, следует ожидать продолжения российско-алжирского военно-технического сотрудничества.

Военные связи между Россией и Алжиром имеют глубокие корни. Советский Союз оказывал посильную помощь алжирскому Фронту национального освобождения в борьбе с французскими колонизаторами. После обретения страной независимости СССР стал основным поставщиком вооружений для АНДР, а алжирская армия во многом копировала советскую штатно-организационную структуру. Плюс алжирские военные обучались в советских военных училищах и академиях.

Российско-алжирское ВТС продолжилось и после распада СССР. Алжир остался в числе немногих стран, которые продолжали ориентироваться на закупки российской военной техники и в постсоветский период. Хотя в последние десятилетия АНДР также начала налаживать военные связи с западными государствами, прежде всего ФРГ, доля российских и советских образцов в алжирских вооруженных силах по-прежнему слишком велика, чтобы военное руководство страны могло перейти на западные стандарты. Поэтому следует ожидать дальнейшего развития российско-алжирского ВТС.

В частности, за последние 10 лет парк ВВС Алжира пополнился российскими истребителями Су-30МКА. Но самый важный контракт был подписан в 2019 году, когда Алжир купил у России 16 тяжелых Су-30МКИ(А) и 14 средних истребителей МиГ-29М/М2 на сумму $2 млрд. Это ознаменовало продолжение военно-технического сотрудничества Москвы с новым правительством Алжира после ухода в отставку президента Абдельазиза Бутефлики. Первые самолеты по этому контракту поступили на вооружение ВВС Алжира осенью 2020 года. Алжир также закупает у Москвы боевые машины поддержки танков «Терминатор», став первым покупателем этого вида техники, танки Т-90А и зенитно-ракетные комплексы С-400. Следующим шагом должна была стать закупка истребителей Су-35, которую неожиданно отменили.

Однако, похоже, нет серьезной угрозы того, что страна значительно сократит свое военно-техническое сотрудничество с Россией. Отказ Алжира от покупки Су-35 связан не с антироссийскими санкциями, из-за которых сорвался, например, контракт с Египтом, а с желанием АНДР получить более современную технику нового поколения, в частности российский истребитель пятого поколения Су-57.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Поставка Алжиру российских истребителей Су-57 вызывает особое беспокойство США

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила, что в ноябре 2022 года в Алжире должны пройти военные учения вооруженных сил двух стран «Щит Пустыни — 2022». В маневрах планируется задействовать около 80 военнослужащих мотострелковых соединений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, и порядка 80 военнослужащих Вооруженных сил Алжира. В ходе учений военные двух стран отработают поиск, обнаружение и уничтожение террористических группировок в пустынной местности. А первые совместные российско-алжирские тактические учения прошли в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них приняли участие около 200 военнослужащих России и Алжира, было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, антитеррористические учения носят плановый характер и проводятся в рамках утвержденной программы военного сотрудничества с Алжиром.

Как и все военные учения, в которых принимает участие Российская Федерация, они не направлены против какой-либо третьей стороны, отметила Захарова.

Западная Сахара отдаляет Алжир от США и сближает с Россией

У Алжира есть и другие веские основания не поддаваться давлению со стороны США.

В настоящее время отношения между Алжиром и США переживают один из худших периодов, это связано с поддержкой Вашингтоном Рабата в вопросе включения в состав Марокко территории Западной Сахары. Вашингтон признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой после того, как Рабат присоединился к череде арабских стран, решивших установить с Израилем дипломатические отношения. При этом Алжир признает Западную Сахару независимым государством и является главным союзником Фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО), который базируется на территории АНДР. Эта проблема не раз подводила Алжир и Марокко к красной линии, после которой между странами мог начаться вооруженный конфликт. Сейчас опять Алжир и Рабат приближаются к этой красной черте, причем на стороне последнего выступают Вашингтон и Тель-Авив. В этой связи укрепление военно-политических связей и ВТС с Россией наряду с игнорированием угрозы санкций со стороны США — в интересах Алжира.

Кроме того, позиция Вашингтона по вопросу Западной Сахары, вероятно, сыграла роль в отказе Алжира от американских предложений по увеличению поставок газа в Европу. Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман встречалась с президентом Теббуном в марте 2022 года и вела переговоры по этому поводу. Алжир также посетила заместитель министра обороны США по делам Африки Чиди Блайден. Она встретилась с алжирским генералом Кайсом Джуниди и обсудила с ним вопросы региональной безопасности. Несмотря на визиты высокопоставленных американских чиновников, стремившихся убедить Алжир компенсировать отказ от российских поставок газа, руководство АНДР отклонило эти просьбы США.

Российский атом оживит пустыню

В 2021 году товарооборот России и Алжира составил $3 млрд, его планируется нарастить на фоне антироссийских санкций и диверсификации внешних связей Москвы. В частности, это обсуждалось 26–28 сентября в Алжире на 10-м заседании Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Председатель российской части МПК — министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Алжирскую делегацию возглавил министр сельского хозяйства и развития сельских районов АНДР Мохамед Хенни.

Фото: myseldon.com Заседание Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 2019 год

Также появляются новые направления торгово-экономического взаимодействия между странами. Впервые с сезона-2016/17 Алжир начал закупки российского зерна. Первая за пять лет партия российской пшеницы была отгружена Алжиру в июне 2021 года. По сообщению Российского зернового союза, отгрузки пшеницы в Алжир растут с конца прошлого сезона (завершился 30 июня 2022 года). А с учетом того, что АНДР намерен отказаться от французской пшеницы, закупая вместо нее российскую, объемы поставок могут возрасти.

Одним из важных направлений сотрудничества между РФ и Алжиром остается атомная энергетика. Так, Алжир планирует к 2025 году построить первую в стране АЭС и вводить по одному новому энергоблоку каждые пять лет. В стране достаточно ресурсов для обеспечения работы АЭС: запасы урана в Алжире достигают порядка 29 тыс. т, что позволит функционировать двум станциям мощностью 1 тыс. МВт каждая на протяжении 60 лет. В настоящее время Алжир располагает двумя экспериментальными ядерными реакторами мощностью 3 МВт и 15 МВт. Поэтому нельзя исключать, что Алжир станет второй после Египта африканской страной, где Россия построит АЭС.