СМИ: в Израиль прибыл генерал-майор армии Украины СМИ: Украина обсудит с Израилем систему предупреждения ракетных ударов

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В Израиль прибыла украинская делегация во главе с генерал-майором ВСУ, сообщается в Twitter Israel Radar. По данным агентства, украинская сторона встретится с представителями Армии обороны Израиля, чтобы обсудить договоренности о создании систем предупреждения ракетных ударов.

Целью визита были договоренности о создании систем предупреждения, но Украина также попросила о поставках оружия, — сказано в сообщении.

Ранее лидер оппозиции и бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину. По его словам, существует риск, что переданное Украине оружие окажется у Ирана и будет применяться против самого Израиля.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в свою очередь ранее заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. В ходе брифинга для послов стран Евросоюза он подчеркнул, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование.

В то же время глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждал с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос предоставления военной помощи Киеву, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.