Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки оружия для Киева

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом вопрос предоставления военной помощи Киеву, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, являются законной целью для России.

Мы (с премьер-министром Израиля. — NEWS.ru) подробно обсудили обращение Украины в Израиль о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны, — написал украинский дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее лидер оппозиции и бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину. По его словам, существует риск, что переданное Украине оружие окажется у Ирана и будет применяться против самого Израиля.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц в свою очередь ранее заявил, что его страна не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. В ходе брифинга для послов стран Евросоюза он подчеркнул, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование.