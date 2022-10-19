Нетаньяху рассказал, почему Израиль не поставляет оружие Украине Нетаньяху призвал Израиль не поставлять Украине оружие, поскольку оно может оказаться у Ирана

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Лидер оппозиции и бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок Израилем оружия на Украину. По его словам, существует риск, что переданное Украине оружие окажется у Ирана и будет применяться против самого Израиля, передает РИА Новости. При этом, он призвал не снимать санкции с Ирана и придерживаться «последовательной политики» в отношении Тегерана.

Существует вероятность того, что оружие, которое будет поставлено в зону боевых действий, в конечном итоге окажется в руках Ирана. Впоследствии оно может быть применено против Израиля, — сказал он.

Комментируя обвинения Киева в отсутствии поставок вооружения на Украину, экс-премьер отметил, что Израиль принял большое количество украинских беженцев и оказывает им гуманитарную помощь.

Ранее израильское издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что власти страны игнорируют просьбы Украины о проведении переговоров между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Отмечается, что очередная беседа должна была пройти 24 августа, однако она была отменена израильской стороной и с тех пор пять раз переносилась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти страны официально обратятся к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Он добавил, что с аналогичным предложением он уже обратился к странам ЕС и США.