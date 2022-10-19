Израиль отказался поставлять Киеву вооружения Глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения

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Израиль не будет поставлять Киеву оружие, но продолжит оказывать гуманитарную поддержку Украине, заявил глава Минобороны страны Бени Ганц. В ходе брифинга для послов стран Евросоюза он подчеркнул, что руководство Израиля также поставляет украинским властям спасательное оборонительное оборудование.

Израиль поддерживал и поддерживает Украину, НАТО и Запад — это то, что мы говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования, — заявил Ганц.

Глава израильского военного ведомства отметил, что власти Израиля планируют утвердить дополнительный пакет помощи для Украины.

Ранее израильское издание Haaretz со ссылкой на источники сообщило, что власти страны игнорируют просьбы Украины о проведении переговоров между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым. Отмечается, что очередная беседа должна была пройти 24 августа, однако она была отменена израильской стороной и с тех пор пять раз переносилась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что власти страны официально обратятся к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы ПВО. Он добавил, что с аналогичным предложением он уже обратился к странам ЕС и США.