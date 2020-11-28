СМИ: на месте гибели иранского физика найдены фрагменты израильского оружия

На месте покушения на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде были обнаружены фрагменты оружия израильского происхождения.
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Учёный был убит 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Машину Фахризаде с его супругой сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении.
Мохсен Фахризаде связывают с созданием атомного оружия. В прошлом он служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.