СМИ: иранского учёного убили оружием, управляемым через спутник

Убийца иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде использовал автоматическое стрелковое оружие, которое управлялось через космос.
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Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника, — отметил собеседник телеканала.
Как рассказал телеканал Press TV, на месте покушения на Фахризаде обнаружены фрагменты оружия израильского происхождения. На них оказался логотип израильской военной промышленности. Фахризаде расстреляли с дистанции 150 м.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: убийство Фахризаде стало результатом заговора между Израилем, США и Саудовской Аравией. Он добавил, что атаку на учёного организовали создатели политики давления на Иран. Они пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.