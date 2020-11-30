СМИ: иранского учёного убили оружием, управляемым через спутник

https://static.news.ru/photo/63d29fbe-3391-11eb-97a8-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: tasnimnews.com/wikimedia.org

Убийца иранского учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде использовал автоматическое стрелковое оружие, которое управлялось через космос.

Об этом сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.

Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника, — отметил собеседник телеканала.

Как рассказал телеканал Press TV, на месте покушения на Фахризаде обнаружены фрагменты оружия израильского происхождения. На них оказался логотип израильской военной промышленности. Фахризаде расстреляли с дистанции 150 м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: убийство Фахризаде стало результатом заговора между Израилем, США и Саудовской Аравией. Он добавил, что атаку на учёного организовали создатели политики давления на Иран. Они пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.