Сирия разорвала дипотношения с Украиной SANA: Сирия разорвала дипотношения с Украиной

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Власти Сирии решили разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение МИД Украины из-за признания республик Донбасса, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД Сирии. По данным источника, украинское правительство практически разорвало отношения с Сирией с 2018 года, когда отказало в продлении вида на жительство сирийским дипломатам в Киеве.

Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу, — заявил источник.

29 июня сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах. В ответ на это Украина сообщила о разрыве всех отношений с Сирией, а также о том, что Киев начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии и наложения санкций против сирийских юридических и физических лиц.