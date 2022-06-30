Украина разорвала отношения с Сирией после ее решения признать ДНР и ЛНР

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Владимир Зеленский

Украина разрывает все отношения с Сирией после ее решения признать Донецкую и Луганскую народные республики, сообщили в МИД страны, передает РИА Новости. Киев также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций против сирийских юридических и физических лиц.

В ответ на сей недружный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, в соответствии со ст. 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, — говорится в сообщении.

29 июня сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По их мнению, данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что референдумы о возможном присоединении республик Донбасса к России пройдут после того, как на Украине закончится спецоперация. Он выразил надежду, что это может произойти к концу года.