Сирия объявила о признании независимости ДНР и ЛНР

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Сирийские власти решили признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Данное решение отражает волю населения государства и свидетельствует о желании наладить связи с республиками во всех сферах, сообщает государственное информагентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.

Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как ЛНР, так и ДНР, — сказано в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, что референдумы о возможном присоединении республик Донбасса к России пройдут после того, как на Украине закончится спецоперация. Он выразил надежду, что это может произойти к концу года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами. По его словам, в особенности это относится к дружественной Сирии.

В мае посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил о переговорном процессе Луганской Народной Республики с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран по вопросу признания. Он подчеркнул, что прослеживается желание других государств признать ЛНР, идет обсуждение параметров взаимоотношений.