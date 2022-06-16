Песков оценил возможность признания ДНР и ЛНР другими странами Песков: Россия будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Россия будет приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в особенности это относится к дружественной Сирии.

Мы будем приветствовать признание ЛНР и ДНР другими странами, особенно дружественной Сирийской Арабской Республикой, — подчеркнул Песков.

В мае посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил о переговорном процессе Луганской Народной Республики с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран по вопросу признания. Он подчеркнул, что прослеживается желание других государств признать ЛНР, идет обсуждение параметров взаимоотношений.

Позднее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин сообщил, что президент Сирии Башар Асад собирается немедленно поручить МИД Арабской Республики начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, сирийский лидер поздравил донецкую делегацию с освобождением большей части ДНР.