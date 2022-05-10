Посол ЛНР: республика обсуждает свое признание с Сирией и Венесуэлой Посол ЛНР Мирошник: переговоры о признании ЛНР идут с Сирией и Венесуэлой

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Луганская Народная Республика ведёт переговоры о своём признании с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран. Об этом РИА Новости сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Его назначение на эту должность произошло 6 мая.

На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнёрами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой. Ещё ряд переговоров ведётся с целым рядом других государств, которые заинтересованы в установлении отношений с нами, — сообщил Мирошник.

Он отметил, что прослеживается желание других государств признать ЛНР, ведётся обсуждение параметров взаимоотношений, но пока посол не имеет права оглашать подробности и выносить их на публику.

Мирошник добавил, что он надеется рассказать о результатах работы немного позже.

Ране сообщалось, что Родион Мирошник работал пресс-секретарём четвёртого президента Украины Виктора Януковича с 2006 по 2007 год. Также журналист возглавлял Луганскую областную государственную телерадиокомпанию (ЛОГТРК) с 2006 по 2010 год. В 2007-м Мирошник стал депутатом Луганского областного совета от Партии регионов, которая в годы президентства Януковича (с 2010-го по 2014-й) являлась правящей.