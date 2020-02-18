Дамаск рассчитывает, что основное месторождение углеводородов страны, находящееся сейчас под контролем США, будет вскоре возвращено обратно. Об этом посол Сирии в Российской Федерации Риад Хаддад заявил корреспонденту NEWS.ru.
Основное место добычи нефти сейчас находится на северо-востоке Сирии под контролем американцев. Мы, конечно, надеемся, что в ближайшее время мы эти места освободим, заберём обратно. И они заново будут введены в эксплуатацию, — сказал посол в кулуарах молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица», проходящего в Нижневартовске.
Он также рассказал, о том, что республика уже получает определённые доходы от нефти.
Доходы от нефти в экономике Сирии есть, конечно, но пока это не ощутимо, — констатировал дипломат.
Ранее президент Ирана заявил, что в 2019 году экономика республики не зависела напрямую от экспорта нефти. Такое в истории страны было впервые.
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