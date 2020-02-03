https://static.news.ru/photo/e4e31a0a-46a9-11ea-9e30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили два беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya . По его данным, беспилотники были запущены боевиками.

Противовоздушная оборона на авиабазе Хмеймим сбила два БПЛА рядом с ней, — говорится в сообщении.

СМИ также сообщают о том, в расположенном недалеко от Хмеймим городе Джебла можно было услышать звуки взрывов, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ погибли недалеко от Алеппо в Сирии. Офицеры, служившие в управлениях «С» и «К» ФСБ, ехали в машине, которая подорвалась на фугасе. В результате взрыва россияне получили ранения. Все они попали в руки боевиков, позже были обнаружены их тела. Офицеров ФСБ застрелили.