Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили два беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya. По его данным, беспилотники были запущены боевиками.

Противовоздушная оборона на авиабазе Хмеймим сбила два БПЛА рядом с ней, — говорится в сообщении.

СМИ также сообщают о том, в расположенном недалеко от Хмеймим городе Джебла можно было услышать звуки взрывов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ погибли недалеко от Алеппо в Сирии. Офицеры, служившие в управлениях «С» и «К» ФСБ, ехали в машине, которая подорвалась на фугасе. В результате взрыва россияне получили ранения. Все они попали в руки боевиков, позже были обнаружены их тела. Офицеров ФСБ застрелили.

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