Силы ПВО на авиабазе Хмеймим сбили два беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает сирийский телеканал
Противовоздушная оборона на авиабазе Хмеймим сбила два БПЛА рядом с ней, — говорится в сообщении.
СМИ также сообщают о том, в расположенном недалеко от Хмеймим городе Джебла можно было услышать звуки взрывов, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ погибли недалеко от Алеппо в Сирии. Офицеры, служившие в управлениях «С» и «К» ФСБ, ехали в машине, которая подорвалась на фугасе. В результате взрыва россияне получили ранения. Все они попали в руки боевиков, позже были обнаружены их тела. Офицеров ФСБ застрелили.
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