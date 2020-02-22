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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

В рамках разговора, состоявшегося сегодня в 14:00 мск обсуждались вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, — цитирует сообщение Минобороны РФ «Интерфакс».

Кроме того, Шойгу и Акар обменялись мнениями по обстановке во всей Сирии, отметили в военном ведомстве.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации обострилась, что вызвало разногласия между Москвой и Анкарой. Турция обвинила армию сирийского лидера Башара Асада в атаках на мирные объекты и грозит развернуть военную операцию. Российские военные, напротив, утверждают, что сирийские военные отвечают на нападения боевиков.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал об успехах сирийской армии в зоне Идлиба.