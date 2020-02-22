https://static.news.ru/photo/96373438-5575-11ea-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал об успехах сирийской армии в мухафазе Идлиб.

По его словам, войска правительства страны частично освободили демилитаризованную территорию от боевиков. Основная задача сирийских военных — пресечение вылазок террористов, подчеркнул дипломат.

Наше понимание заключается в том, что задача продвижения сирийских правительственных войск заключалась не в том, чтобы дойти до какой-то границы и там остановиться. Они реагировали на террористов, — заявил Вершинин в беседе с ТАСС.

По его словам, правительственные войска реагировали на обстрел второго по величине города в Сирии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в МИД заявили о восьми попытках террористов c начала года напасть на российскую военную базу в Сирии. Атаки предпринимались с помощью беспилотников. Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва будет поддерживать Дамаск до тех пор, пока в ближневосточной республике будут противостоять боевикам.

В МИД также рассказали, что Россия пытается урегулировать конфликт в Идлибе вместе с Турцией. Дипломаты оценивают ситуацию в регионе как очень серьёзную.