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Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил о нескольких инцидентах на российской базе в Сирии. По его словам, только с начала года на неё было совершено восемь нападений с помощью беспилотников.

Он также подчеркнул, что Россия не готова терпеть очаг террористов в Сирии. Страна будет поддерживать сирийские войска до тех пор, пока они противостоят боевикам.

Ранее в Сети появился видеоролик с атакой российских ВВС на террористов в Сирии. Эксперты отмечают, что в результате налёта большая часть боевой техники террористов была уничтожена.

NEWS.ru сообщал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее прекратить военные столкновения в провинции Идлиб. По его словам, кризис в Сирии наносит колоссальный урон мирному населению. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что конфликт в провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более 2 млн беженцев.